В Бурятии наркомана поймали за сбором конопли

Ранее 22-летний житель Кяхты уже был судим за подобное правонарушение



В результате рейдовых мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, сотрудники полиции в поле, в 20 км от села Большая Кудара, задержали 22-летнего неработающего, ранее судимого за наркопреступление жителя Кяхты, у которого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. По результатам экспертизы изъятое – марихуана весом более 100 граммов, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



"На момент задержания молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. За данное правонарушение в отношении него составлен административный протокол. Возбуждено уголовное дело", - добавили в МВД.



Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.



Фото: pixabay.com

