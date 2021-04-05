В Бурятии медведь вышел к людям

Неожиданная встреча с лесным гостем произошла в Кабанском районе
В местном сообществе «Весь Улан-Удэ» житель Бурятии опубликовал любопытное видео. В Кабанском районе возле села Большая речка проезжавший по дороге сельчанин наткнулся на бурого медведя, гуляющего на опушке леса. Автор видео даже попытался позвать животное к себе, однако комментаторы такой шаг не одобрили.
- Только в России можно встретить медведя и не бояться подозвать его к себе, - иронизируют читатели паблика.
- Зачем так рисковать? Это дикая природа, и медведи голодные, - предупреждают там же.
Как ранее сообщал «Номер один», на прошлой неделе к местным жителям во двор пожаловала косуля.
фото: "Весь Улан-Удэ"
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