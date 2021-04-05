В Улан-Удэ «народного участкового» судят за насилие над задержанным

Полицейского обвиняют в незаконном применении электрошокера
Октябрьский райсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН УМВД России по Улан-Удэ, майора Алексея Хохоева. Его обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ – «Превышение полномочий с применением насилия и спецсредств». По версии следствия, полицейский незаконно, выходя за пределы своих полномочий, применил к задержанному пьяному мужчине электрошокер.
Алексей Хохоев известен в Улан-Удэ как участник конкурса на звание «Народного участкового-2019». В нем он занял второе место, набрав всего на шесть голосов меньше, чем победитель. Ролик-презентацию «народного участкового» до сих пор можно найти на страницах МВД Бурятии в соцсетях.
Фото: скриншот видео МВД Бурятии
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