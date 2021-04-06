В Улан-Удэ болтливая мама потеряла 4-летнего сына

На поиски ребенка пришлось поднимать полицию и Росгвардию
Накануне вечером в полицию Улан-Удэ обратилась женщина. Она рассказала, что ее 4-летний сын потерялся, когда она забирала его из садика и заговорилась по телефону. Горожанка сообщила, что полчаса сама искала ребенка, но безрезультатно.
На поиски пропавшего мальчика ориентировали все наружные наряды Росгвардии и МВД. Правоохранители немедленно приступили к отработке прилегающей территории дошкольного учреждения по ул. Трубачеева.
В ходе поиска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружили ребенка на одной из соседних улиц. Рядом с ним стоял мужчина. Как выяснилось, горожанин обратил внимание на одиноко идущего мальчика, отвел его с проезжей части и позвонил в полицию.
Росгвардейцы забрали мальчика и вместе с матерью отвезли в полицию. Там женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Прохожему за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию выразили благодарность, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Фото: Росгвардия Бурятии
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