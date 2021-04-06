В Улан-Удэ болтливая мама потеряла 4-летнего сына

На поиски ребенка пришлось поднимать полицию и Росгвардию





Накануне вечером в полицию Улан-Удэ обратилась женщина. Она рассказала, что ее 4-летний сын потерялся, когда она забирала его из садика и заговорилась по телефону. Горожанка сообщила, что полчаса сама искала ребенка, но безрезультатно.

На поиски пропавшего мальчика ориентировали все наружные наряды Росгвардии и МВД. Правоохранители немедленно приступили к отработке прилегающей территории дошкольного учреждения по ул. Трубачеева.В ходе поиска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обнаружили ребенка на одной из соседних улиц. Рядом с ним стоял мужчина. Как выяснилось, горожанин обратил внимание на одиноко идущего мальчика, отвел его с проезжей части и позвонил в полицию.Росгвардейцы забрали мальчика и вместе с матерью отвезли в полицию. Там женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Прохожему за проявленное неравнодушие и активную гражданскую позицию выразили благодарность, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии