В центре Улан-Удэ подрались маршрутчики

Видео с дракой появилось в местных пабликах



В центре столицы Бурятии водители двух маршрутов устроили драку. Соответствующее видео появилось в местном сообществе «Аноним 03». На кадрах видно, как двое мужчин борются на остановке «Мемориал Победы».



Что стало причиной драки – история умалчивает. В конце видеоролика мужчин пытается разнять прохожий. Ситуация рассмешила горожан, однако, далеко не всех.



- Как? Как они обходятся без рации? Надо было им махач устроить и попутно в говорилку свою дудеть: э, я тут справа сейчас тебя, - иронизирует улан-удэнец.



- Ого, а я хотела на мортал комбат в кино идти, - пишет девушка.



- Как это все надоело. Никакого порядка нет перевозки пассажиров и, кажется, не будет. Столица Бурятии по сути хуже провинциального городишки. Власти заняты сами собой, до людей нет дела. Маршрутчики вообще сплошь головары в худшем виде этого слова. Эти войны на дорогах и хамство достали, - высказался улан-удэнец.





фото: "Аноним 03"