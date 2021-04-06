В Улан-Удэ появилось видео смертельного ДТП на «зебре»

От удара пешехода отбросило на несколько десятков метров





Сегодня в паблике «Аноним 03» появилось видео ДТП, случившегося в Улан-Удэ 3 апреля. В тот день на пешеходном переходе на Мелькомбинате 19-летний водитель автомобиля «Сузуки» сбил 45-летнего мужчину.

На кадрах видно, что мужчина не торопясь переходил дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на «зебру» на большой скорости вылетел автомобиль. От сильного удара пешеход отлетел на несколько десятков метров.











Как сообщили в ГИБДД Бурятии, личность погибшего пешехода удалось установить только на следующий день. Сейчас по факту ДТП ведется разбирательство.Фото и видео: «Аноним 03»