06.04.2021
В Бурятии курильщики полностью уничтожили жилой дом

В Бурятии курильщики полностью уничтожили жилой дом

У второго дома сгорела кровля

Сегодня утром пожарным поступил звонок о возгорании гурта в 19 километрах от Кижинги.



На момент прибытия пожарных в местность «Улаан бургааhан» жилой дом был полностью охвачен огнём, также горела северная сторона и крыша второго дома, расположенного поблизости.



Огнеборцы потушили возгорание. В результате пожара один жилой дом и кровля второго дома сгорели полностью. Пострадавших нет.



Причиной пожара стала неосторожность при курении установленных лиц, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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