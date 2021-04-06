В Улан-Удэ полицейские-насильники предстанут перед судом

Трех бывших стражей порядка обвиняют в пытках подростка
Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ. Их обвиняют в совершении преступлений, связанных с применением недозволенных методов дознания.
«По данным следствия, 4 июля 2020 года около полудня обвиняемые сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили недозволенные методы дознания и причинили телесные повреждения. В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе следственного ведомства.
Напомним, это дело прогремело на всю Бурятию после рассказа сестры пострадавшего подростка. По словам девушки, полицейские изнасиловали ее брата бутылкой, пытаясь получить признание в преступлении. Пытки силовики сняли на видео, заставив подростка показать лицо и назвать своё имя, а затем пригрозили распространить запись, если он кому-то расскажет о происшедшем. Причем, со слов пострадавшего, действия полицейских были отточены до таких мелочей, как будто подобное совершалось ими не раз.
Фото: «Номер один»
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