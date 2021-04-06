В Улан-Удэ полицейские-насильники предстанут перед судом

Трех бывших стражей порядка обвиняют в пытках подростка





Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников отдела полиции № 2 УМВД России по Улан-Удэ. Их обвиняют в совершении преступлений, связанных с применением недозволенных методов дознания.