В Бурятии парапланерист сломал ногу

Мужчина тренировался на пике Любви





Днём 5 апреля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что возле поселка Аршан на пике Любви упал и сломал ногу 33-летний мужчина. На место происшествия выехали трое спасателей.

Пострадавший находился на середине пути на пик. С ним был его друг, который и позвонил в полицию, сообщив о случившемся. Молодые люди отрабатывали прыжки с парапланом, в результате чего один из них и сломал ногу.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели оказали пострадавшему первую помощь: наложили шину на поврежденную ногу и дали обезболивающее. После парапланериста напоили чаем, уложили на носилки и эвакуировали с горы, передав работникам скорой помощи.Фото: pixabay.com