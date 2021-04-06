Житель Бурятии выращивал коноплю в шкафу

Для лучшего роста растения сельчанин установил в нем увлажнитель, вентиляторы и свет





В Бурятии возбуждено административное расследование в отношении 34-летнего жителя Кабанского района, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащего растения.

Как сообщили в МВД Бурятии, противоправный факт был выявлен в ходе выезда полицейских на сигнал о семейном скандале. Правоохранители обнаружили в шкафу в доме дебошира куст конопли. Сам мужчина признался, что в течение двух месяцев выращивает растение и периодически курит его высушенные части. При этом для наилучшего роста конопли сельчанин установил в шкафу увлажнитель воздуха, вентиляторы и свет.





Полицейские изъяли как само растение, так и хранящиеся в шкафу его высушенные части, за хранение которых гражданин будет также привлечен к административной ответственности. Общий вес изъятой марихуаны составил более 40 граммов. Сельчанин понесет ответственность и за потребление наркотика, факт которого подтвердило проведенное освидетельствование.Фото: МВД Бурятии