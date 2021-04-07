В Бурятии похитителю трехлетней девочки грозит до 20 лет тюрьмы

Резонансное уголовное дело передано на рассмотрение в суд
Прокуратура Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Волгоградской области, обвиняемого в похищении ребенка в Хоринском районе.
Напомним, резонансное преступление произошло 18 января. В этот день в полицию позвонил 28-летний житель одного из сел Хоринского района, который рассказал, что у него только что-то неизвестный под угрозой пистолета похитил трехлетнюю дочь.
Отец рассказал, что мужчина приехал на такси, и дал его описание. Полиция объявила план «Перехват», на въезде в Улан-Удэ близ поселка Восточный автомобиль с похитителем остановили сотрудники вневедомственной охраны. Пассажиров – 39-летнего мужчину и 25-летнюю женщину - препроводили для разбирательства. Девочку сыщики передали отцу.
В ходе допроса задержанный мужчина рассказал, с какой целью он похитил ребенка. Оперативники изъяли у него орудие преступления - пневматический пистолет марки «Gamo P-27 Dual».
Как выяснилось, девочка после развода родителей осталась жить с отцом в одном из поселений Хоринского района. Ее мать в 2018 году уехала на постоянное место жительства в Волгоградскую область. Спустя почти два года мать начала требовать возврата ребенка. У бывших супругов начался спор по определению места жительства дочери. Мать обратилась в суд с заявлением об определении места жительства дочери вместе с ней.
Не дожидаясь решения суда, женщина вместе с приятелем приехала из Волгоградской области в Улан-Удэ. Из города они на такси отправились в Хоринский район, где живет девочка.
Пара подъехала к дому. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где наставил на отца малышки пневматический пистолет и под угрозами убийства похитил ребенка. Далее мужчина вывел девочку из дома, усадил в машину к матери, после чего такси отправилось в сторону Улан-Удэ.
Как следует из информации прокуратуры, женщине обвинения предъявлять не стали, поскольку она была не в курсе о планах своего друга, решившего таким образом помочь ей забрать ребенка.
Что касается мужчины, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Известно, что он уже был судим за особо тяжкие преступления - убийство и разбой.
В настоящее время уголовное дело направлено в Хоринский районный суд для рассмотрения по существу.
Фото: скриншот видео
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