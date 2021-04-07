Узбек проник в Бурятию по поддельному паспорту и получил срок

Ранее иностранцу запретили въезд в Россию





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, обвиняемого в использовании заведомо поддельного паспорта.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2017 году за нарушение миграционного законодательства иностранца выдворили за пределы России с запретом въезда сроком на 5 лет.«В апреле 2018 года по поддельному паспорту мужчина незаконно пересек государственную границу РФ. В Улан-Удэ для регистрации по месту пребывания иностранец предъявил в отдел полиции поддельный документ, который в дальнейшем был изъят», - рассказали в прокуратуре.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 месяцам лишения свободы условно.Фото: «Номер один»