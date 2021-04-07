Погибший на трассе в Бурятии водитель был пьян

К тому же мужчина не пристегнулся



В ГИБДД Бурятии сообщили некоторые подробности ДТП на 108-м км трассы «Мухоршибирь - Бичура – Кяхта». Напомним, вчера утром на этом участке автомобиль «Тойота Королла» слетел с дороги и перевернулся. 33-летний водитель иномарки погиб на месте, 23-летний пассажир после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

«Оба мужчины были в состоянии опьянения и не пристегнуты ремнями безопасности», - уточнили в ГИБДД.



Фото: ГИБДД Бурятии «Оба мужчины были в состоянии опьянения и не пристегнуты ремнями безопасности», - уточнили в ГИБДД.Фото: ГИБДД Бурятии