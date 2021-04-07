В Улан-Удэ отдыхающий росгвардеец задержал автовора

Школьник разбил камнем стекло и похитил из машины сумку с крупной суммой





В Улан-Удэ сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии в выходной день задержал школьника, совершившего кражу из автомобиля.

Правоохранитель ехал на своей машине по ул. Боевая и увидел, как подозрительный молодой человек ходит вокруг припаркованного напротив военного госпиталя автомобиля, затем разбивает окно, вытаскивает что-то из салона и убегает в сторону проспекта Строителей.Росгвардеец преследовал злоумышленника на машине, затем бросив автомобиль, продолжил погоню. Вскоре злоумышленник был задержан во дворе жилого дома и передан прибывшим коллегам.Как выяснилось, автовором оказался 17-летний школьник, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и находящийся в оперативном розыске. Из припаркованного автомобиля он похитил дамскую сумку с документами, банковскими картами и деньгами в сумме около 70 тысяч рублей. Имущество вернули владелице.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.Фото: Росгвардия Бурятии