В Улан-Удэ санитарка ковидного госпиталя украла деньги у тяжелобольной пациентки

Кража вскрылась, когда женщина уже умерла



В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор в отношении санитарки ковидного госпиталя, обвиняемой в краже денег со счета тяжелобольной пациентки во время дежурства.



- Судом установлено, что санитарка во время дежурства тайно взяла телефон пациентки и перевела через услугу «Мобильный банк» двумя платежами 10 000 рублей на свой банковский счет. После смерти пациентки ее родственники с помощью руководства больницы по видеозаписи установили, что перевод денег осуществила санитарка «ковидного» госпиталя, и обратились в полицию, - сообщили в пресс-службе суда.



Подсудимая вину признала и добровольно возместила причиненный ущерб. Суд приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.





фото: pixabay.com