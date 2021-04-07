В Улан-Удэ несовершеннолетний байкер попал под внедорожник

Юношу доставили в больницу



Сегодня утром в Улан-Удэ случилось ДТП с участием мотоцикла и внедорожника.



- 17-летний молодой человек, двигаясь по улице Бабушкина, совершил столкновение с автомобилем «Ланд Крузер». Сейчас его осматривают медицинские работники. Обстоятельства и причины аварии будут устанавливаться, - сообщили в ГИБДД Бурятии.



Видео с места ДТП попало в сообщество «Весь Улан-Удэ». На кадрах видно, что удар был достаточно сильный – мотоцикл попал в бок внедорожника и влетел буквально под колеса авто. Кроме того, на видео заметно, что у мотоцикла от удара пробило бак с бензином.



- К счастью, молодой байкер обошелся без серьезных травм, но удар был очень жестким как видно на видео. Скорая помощь прибыла через 5 минут. Через 10 минут приехал ДПС, потом пожарные, которые залили водой место протечки бензина, - сообщили в описании к видео.





фото: скриншот из видео