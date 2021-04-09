В Улан-Удэ мошенники разыграли перед бабушкой настоящий спектакль

Встретив на улице пенсионерку, они убедили ее отдать все свои сбережения





Трое жителей Сызрани разыграли целый спектакль перед 83-летней жительницей Улан-Удэ, которую встретили у магазина по улице Гагарина. Они убедили жалостливую старушку снять в банке свои накопления и передать им якобы на операцию другу. К счастью, пенсионерка вовремя поняла, что ее обманули, и в тот же день обратилась в полицию. Троицу задержали, недавно суд вынес по ним решения.

В то утро бабушка возвращалась из магазина, как вдруг к ней подошел молодой человек со странным вопросом: «Вы гражданка России?». Он грустным голосом описал ей душераздирающую историю о том, что где-то под Улан-Удэ его фура попала в аварию. Водитель «большегруза» оказался на волоске от смерти, сейчас находится в больнице и ему срочно нужны деньги на операцию. По причине того, что он, как житель другого государства, не может снять деньги в своем банке, то просит помощи у прохожих.Бабушка встрепенулась. Если у нее в тот момент и закралось сомнение в правдоподобности этой истории, то оно испарилось, когда она услышала телефонный звонок. Проситель поднял трубку и чуть не заплакал. Звонил «врач», который попросил быстрее искать деньги на операцию, иначе его друг умрет. Тогда бабушка еще не знала, что «врач» - это подельник просителя.Решив, что человеку действительно нужна помощь, бабушка сказала, что поможет. В банке «Русский стандарт» у нее есть счет, а на нем 400 тыс. рублей. Проситель предложил ей пройти к автомобилю, чтобы вместе доехать до банка. В машине молодой человек дал бабушке поговорить с «врачом», который спросил, займет ли она деньги на операцию. В этот момент парень, находящийся в машине, начал биться головой о панель и говорить: «Он умрет, что мы скажем его матери?».Парни пообещали, что вернут бабушке деньги с процентами. Дескать, как только на их счет поступят деньги, они переведут их ей. В этот момент на телефон одного из парней позвонила якобы сотрудница Сбербанка, сообщив, что банк не может им помочь, чем еще больше накалила обстановку. «Просители» выказали на своих лицах всю гамму чувств от разочарования и обиды до гнева и отчаяния. От этого решимость бабушки рискнуть накоплениями лишь возросла.Она спросила парней, не обманут ли они ее, и те поклялись, что и в мыслях такого не держат. Перед тем как зайти в банк, подельники дали старушке наставления не говорить, для чего она снимает деньги. Иначе, дескать, выдача наличных может затянуться, а это верная смерть для их друга.Сотрудники банка пытались вразумить пенсионерку не снимать деньги скоропалительно, иначе она потеряет проценты по вкладу. Но бабушка была непреклонна. Выйдя из банка, она передала просителю две пачки денег, обняла его, поцеловала и сказала: «Езжай, помогай человеку». Он поблагодарил ее, после чего проводил по улице в сторону дома.На прощание заверил, что завтра деньги вернутся на ее счет. Бабушка, желая в последний раз удостовериться, что ее не обманывают, попросила телефон, чтобы поговорить со Сбербанком. Проситель тут же передал ей трубку, девушка на том конце провода представилась и разъяснила ей, что в филиале по такому-то адресу она может получить такую-то сумму денег, которая уже упала ей на счет.Минуту тихой благодарности омрачил очередной телефонный звонок – просителю позвонил напарник и сообщил, что их фуру грабят и ему срочно нужно ехать спасать груз. «Завтра встретимся на этом месте!» - прокричал он и убежал.Оставшись одна, старушка решила зайти по пути в Сбербанк и проверить, поступили ли ей деньги. Когда выяснилось, что номер счета-то она парням не называла, женщина поняла, что ее жестоко обманули. Она тут же позвонила в полицию, стражи порядка среагировали молниеносно: изъяли видеоматериалы с камер магазина, где бабушка повстречала незнакомца, установили автомобиль, на котором передвигались подельники, и задержали парней и их знакомую.Молодые люди оказались уроженцами Сызрани. По их словам, они едут из Владивостока, где один из подельников купил автомобиль, а второму на мечту не хватило денег. Проезжая через Улан-Удэ, они заметили у магазина бабушку и решили обмануть ее, чтобы добыть недостающие средства.Родители парней возместили бабушке причиненный ущерб. Оба до суда провели четыре месяца под арестом в СИЗО. Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно в крупном размере). Оба получили условные сроки наказания.Недавно перед судом предстала третья участница криминального спектакля - 24-летняя «сотрудница банка».- Суд признал ее виновной в совершении мошенничества и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, - сообщила Ольга Непомнящих, помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ.Приговор в законную силу не вступил.Фото: pixabay.com