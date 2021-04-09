Жителя Бурятии осудили за уклонение от призыва

Парня оштрафовали на 5 тысяч рублей







В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Прибайкальского района, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2020 года гражданин, подлежащий призыву, получил под расписку повестку о явке в военный комиссариат для отправки к месту несения службы. Однако парень без уважительных причин не явился в военкомат и проигнорировал вызов.Суд признал обвиняемого виновным и приговорил к штрафу в размере 5 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.Фото: «Номер один»