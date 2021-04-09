В Бурятии страшный ночной пожар уничтожил постройки и три автомобиля

Также серьезно пострадал жилой дом





В ночь с 8 на 9 апреля в селе Нижний Саянтуй произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев из пристроенных к дому гаража, бани и пристроя шел густой дым.







Во время развертывания пожарных из задымленного строения вырвалось пламя. Огонь быстро распространился по конструкциям и перешел на жилое строение. Также существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, находящийся примерно в 5 метрах от места пожара.







Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, ликвидация пожара осложнялась наличием горючих материалов и сильным задымлением. В результате огнем уничтожены пристрой, баня, гараж и находящиеся внутри три автомобиля, кровля дома, повреждены его потолочные перекрытия и основные конструкции. Соседний дом удалось спасти.







Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС