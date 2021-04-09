09.04.2021
В Улан-Удэ спасли собаку, застрявшую на острове посреди реки

В Улан-Удэ спасли собаку, застрявшую на острове посреди реки

Пес провел в ловушке несколько дней

Утром 8 апреля работники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали подготавливать аэролодку на летний сезон и обнаружили собаку, попавшую в беду.

- Напротив Центрального стадиона Улан-Удэ собака оказалась в ловушке: она не могла самостоятельно выбраться с острова на берег, потому что весь лёд вокруг уже растаял. Животное сильно скулило - по словам очевидцев, пёс находился на островке порядка трех дней. Спасатели помогли четвероногому выбраться с островка, покормили его и отпустили, - рассказали в Республиканском агенстве ГО и ЧС.

Ранее видео со спасением животного появилось в местном паблике «Аноним 03». Автор видео поблагодарила людей за спасение собаки.


- С утра наблюдали картину, что на островке скулит собачка. В итоге добрая женщина вызвала их. И мы все счастливы, что собака спасена! Человек - друг собаки, - написала жительница Улан-Удэ.

фото: pixabay.com
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