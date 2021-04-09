В Улан-Удэ спасли собаку, застрявшую на острове посреди реки

Пес провел в ловушке несколько дней



Утром 8 апреля работники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали подготавливать аэролодку на летний сезон и обнаружили собаку, попавшую в беду.



- Напротив Центрального стадиона Улан-Удэ собака оказалась в ловушке: она не могла самостоятельно выбраться с острова на берег, потому что весь лёд вокруг уже растаял. Животное сильно скулило - по словам очевидцев, пёс находился на островке порядка трех дней. Спасатели помогли четвероногому выбраться с островка, покормили его и отпустили, - рассказали в Республиканском агенстве ГО и ЧС.



Ранее видео со спасением животного появилось в местном паблике «Аноним 03». Автор видео поблагодарила людей за спасение собаки.





- С утра наблюдали картину, что на островке скулит собачка. В итоге добрая женщина вызвала их. И мы все счастливы, что собака спасена! Человек - друг собаки, - написала жительница Улан-Удэ.



фото: pixabay.com