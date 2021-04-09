Жителей Бурятии штрафуют за сжигание мусора и травы

Рейды МЧС уже наказали 12 нарушителей

В Бурятии начинается пожароопасный сезон. Сотрудники МЧС начали регулярно устраивать рейды по выявлению фактов сжигания мусора и сухостоя. На особом контроле жители частного сектора.



- Всего с начала года протоколы об административных правонарушениях согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за несоблюдение противопожарных требований, составлены в отношении 10 граждан и 2 должностных лиц, - сообщили в МЧС республики.



Как добавили в ведомстве, накануне на сжигании травы попался житель поселка Заиграево.



- Владелец земельного участка в Заиграево сжигал траву с нарушением требований противопожарного режима. Мужчина был привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2000 рублей, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС Бурятии Александр Крипиневич.



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