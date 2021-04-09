В Бурятии будут судить еще одного убийцу иностранца

Мужчина из-за незначительного конфликта застрелил гражданина другой страны
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Еравнинского района, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, 5 декабря 2020 года в селе Телемба обвиняемый после употребления спиртного зашел на территорию местной пилорамы, где случайно повредил двери одного из строений. К нему подошел иностранный рабочий, жена которого являлась директором предприятия, и потребовал починить дверь. Мужчина согласился и пообещал прийти для ремонта позже.
В течение следующего дня он продолжил распивать спиртное, а вечером вспомнил про конфликт из-за сломанной двери. Решив разобраться с иностранцем, обвиняемый взял дома охотничье ружье, зарядил его, положил в машину и приехал на пилораму. После непродолжительного разговора со своей жертвой злоумышленник схватил ружье и с близкого расстояния выстрелил в противника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Обвиняемый запрыгнул в автомобиль и направился в Забайкальский край. Там его вскоре задержали полицейские.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, на днях в Бурятии в суд ушло дело в отношении 43-летнего мужчины, также обвиняемого в убийстве иностранца. В ходе распития спиртного пастух из-за незначительного конфликта зарезал своего 45-летнего коллегу, гражданина одной из стран Средней Азии, работавшего на соседней ферме.
Фото: «Номер один»
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