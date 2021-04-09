В Улан-Удэ двое мужчин избили и изнасиловали горожанку

Женщину спас случайный прохожий, которого она успела попросить о помощи



Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в групповом изнасиловании с применением насилия к потерпевшей.



Как следует из материалов дела, преступление произошло в апреле 2020 года. Двое улан-удэнцев вместе с приятельницей распивали спиртное недалеко от железнодорожных путей. В конце веселья подруга собралась домой, но горожанам это не понравилось.



Сначала «друзья» уговаривали женщину остаться, а потом схватили за волосы и поволокли вырывающуюся жертву на берег реки. По дороге они били потерпевшую по лицу и голове. Когда они пришли на безлюдный берег, приятели продолжили издеваться над жертвой, пригрозили убийством и начали ее душить, после чего женщина уже перестала сопротивляться. Тогда один из мужчин изнасиловал ее, а второй продолжил удерживать и избивать.



После того, как преступники закончили свое дело, они повели испуганную жертву в сторону жилых домов. Рядом с домом компанию увидел прохожий – ему женщина успела шепнуть мольбу о помощи.



Суд признал обвиняемых виновными и приговорил одного насильника к 6 годам лишения свободы, второго, который уже имел судимость, – к 7,5 годам. Кроме того, с насильников взыскано по 500 тысяч рублей компенсации за причиненный моральный ущерб, сообщили в пресс-службе Советского суда Улан-Удэ.



фото: pixabay.com