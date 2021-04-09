Иркутские следователи проверили информацию о свалке человеческих останков

Ранее местные жители нашли контейнер с человеческими конечностями
Как сообщают в Следственном комитете по Иркутской области, после сообщений в СМИ сотрудники провели доследственную проверку на территории промышленной базы в Ленинском районе города.
- По предварительным данным, на территории промышленной базы по улице Розы Люксембург города Иркутска расположен контейнер с запорным устройством, в который складированы медицинские отходы, расфасованные в специализированную упаковку медицинских учреждений. В дальнейшем биоматериал утилизируется одной из коммерческих фирм города, осуществляющей деятельность по договору. На территории базы и за ее пределами беспорядочно разбросанных медицинских отходов не обнаружено, специфический запах отсутствует, - отметили в ведомстве.
В настоящее время следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия, а также опрашивают сотрудников медучреждения и сотрудников базы, на чьей территории нашли контейнер, выясняются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как ранее сообщал «Номер один», жители Иркутска обнаружили на территории промышленной базы свалку частей человеческих тел.
фото: pixabay.com
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