В Улан-Удэ "взорвалась" подстанция

Из-за аварии без света полтора часа оставались жители 120 мкрн и ул.Ченкирова (видео)



10 апреля в 120 квартале произошло короткое замыкание и термическое повреждение главного рубильника. Из-за этого отключилась электроэнергия у потребителей частного сектора частично мкр.120 и ул.Ченкирова.



"В 22:23 всех потребителей запитали по нормальной схеме. Время отключения составило 1 час 25минут", - сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.



Как сообщили "Номер один" местные жители, два дня подряд перед аварией электрики проводили работы в подстанции. "Не понятно, что наделали", - возмущены горожане.







Видео: "Номер один"

