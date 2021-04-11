В Бурятии обворовали мужчину, прибывшего в командировку

Подозреваемый 39-летний рецидивист погорел на собственной беспечности



Преступление произошло в ноябре прошлого года на арендованной потерпевшим квартире. После гулянки с малознакомыми гражданами житель другого города, прибывший в республику в командировку, лишился гаджета. Мобильное устройство похитили, пока он спал. Ущерб составил около 44 тысяч рублей.



"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Злоумышленник, которым оказался 39-летний участник застолья, был задержан оперативниками спустя время, после одной из его поездок в такси. В автомобиле он оставил похищенный телефон, водитель впоследствии передал находку в полицию. В результате оперативных, в том числе, технических мероприятий, личность подозреваемого была установлена. Отметим, что около 10 лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



Фото: "Номер один"

