В Улан-Удэ вор спрятал похищенный телефон в туалете

Ранее судимый постоялец гостиницы обворовал соседа





На днях в Росгвардию Бурятии поступил сигнал о краже в одной из гостиниц Железнодорожного района Улан-Удэ. На место происшествия прибыла группа задержания. Потерпевший сообщил, что ночью у него из номера украли телефон, стоимостью 10 тысяч рублей и банковскую карту.

Администратор рассказала, что ночью в гостинице не было электричества, но система видеонаблюдения работает в автономном режиме. Росгвардейцы, просмотрев записи с камер наблюдения, установили, что один из постояльцев проник в номер и похитил имущество у спящего соседа.После кражи злоумышленник остался в своем номере, где его и задержали. Вором оказался 26-летний не работающий, ранее судимый гражданин. При досмотре у него обнаружили похищенную банковскую карту, по которой он ночью расплачивался за услуги гостиницы. Мужчина также сознался, что похищенный телефон спрятал в коллекторном узле туалета в соседнем пустом номере.В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии