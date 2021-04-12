12.04.2021
В улан-удэнском лицее жестоко избили девятиклассника

В улан-удэнском лицее жестоко избили девятиклассника

Будущий выпускник сломал подростку челюсть и нос

В лицее-интернате №61 в Улан-Удэ произошла драка. Как сообщил пользователь в паблике «Аноним 03», будущий выпускник лицея избил девятиклассника. 

- Перелом челюсти, повреждение барабанной перепонки, сломанный нос. Мальчик лег спать, а утром ему стало плохо. Увезли в больницу под капельницы. Это случилось неделю назад. А этот 11-классник спокойно ходит по школе и радуется жизни, - написали в паблике.

В МВД Бурятии информацию об инциденте подтвердили, будет проведена проверка. 

-Вчера в полицию Улан-Удэ обратилась женщина с заявлением о том, что ее сыну нанес побои один из учащихся лицея-интерната. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка. Степень нанесенного ущерба здоровью подростка будет установлена после излечения, – рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Улан-Удэ Анжелика Ташланова.


фото: pixabay.com
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