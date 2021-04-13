В Бурятии пьяные работники СТО угнали и разбили машину клиентки

Для одного из них необдуманный поступок обернулся четырьмя годами колонии





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей села Нижний Саянтуй, обвиняемых в угоне.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2020 года местная жительница обратилась на СТО в селе Нижний Саянтуй для установки автосигнализации. Тем же вечером двое работников станции, употребив спиртное, решили доехать на ее автомобиле до дома. Возвращаясь на угнанном транспорте в село, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и повредил машину.Суд, с учетом наличия у одного из подсудимых непогашенных судимостей, приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Его товарищ, возместивший ущерб потерпевшей, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно.Фото: pixabay.com