В Улан-Удэ автобус с цитатами Путина снова сбил ребенка

На этот раз пострадала 16-летняя девочка, выходящая из трамвая



Сегодня утром в Улан-Удэ произошло ДТП. На остановке «Одон» на улице Гагарина водитель муниципального автобуса сбил несовершеннолетнюю девочку.



- По предварительным данным, сегодня около 9.10 водитель автобуса совершил наезд на девочку 2004 года рождения, которая выходила из трамвая. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГИБДД Бурятии.



На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.







Напомним, 42 новых автобуса, закупленных на средства «Народного бюджета» и единой дальневосточной субсидии, прибыли в Улан-Удэ в октябре прошлого года. Эта партия автобусов получила широкую известность благодаря тому, что на их бортах увековечены высказывания президента России Владимира Путина.



фото: скриншот из видео МВД Бурятии Сегодня утром в Улан-Удэ произошло ДТП. На остановке «Одон» на улице Гагарина водитель муниципального автобуса сбил несовершеннолетнюю девочку.- По предварительным данным, сегодня около 9.10 водитель автобуса совершил наезд на девочку 2004 года рождения, которая выходила из трамвая. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГИБДД Бурятии.На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Отметим , в марте в Улан-Удэ уже происходило ДТП с участием «путинского» автобуса. Тогда на ул. Советская водитель автобуса сбил 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.Напомним, 42 новых автобуса, закупленных на средства «Народного бюджета» и единой дальневосточной субсидии, прибыли в Улан-Удэ в октябре прошлого года. Эта партия автобусов получила широкую известность благодаря тому, что на их бортах увековечены высказывания президента России Владимира Путина.фото: скриншот из видео МВД Бурятии