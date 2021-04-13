Молодая жительница Бурятии украла диван и увезла его на санях

Вдобавок девушка забросила на "транспорт" два кресла



В Курумканском районе Бурятии оперативники раскрыли кражу из частного дома

Утром 7 апреля в полицию с заявлением о краже обратился 47-летний житель села Курумкан. Мужчина сообщил, что в период с сентября по декабрь 2019 года к нему в дом проникли неизвестные и похитили раскладной диван и два кресла. Ущерб потерпевший оценил в 10,5 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 18-летняя сельчанка.



- Девушка, зная, что в частном доме длительное время никто не проживает, проникла внутрь, взломав входную дверь. Вместе с тремя знакомыми она вынесла из помещения раскладной диван и два кресла. Имущество они в течение 20 минут вывезли на санях, - рассказали в МВД Бурятии.



По предварительным данным, на преступление девушку надоумила знакомая, с которой они вместе снимали квартиру. Чужой мебелью девушка решила обставить съемное жилье.



Как отметили в ведомстве, злоумышленница ранее судима за аналогичное преступление. Похищенное изъято и передано владельцам. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие.



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