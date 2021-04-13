В Бурятии загорелось здание с чиновниками

При пожаре эвакуировали больше ста человек



Вчера в Кяхте произошел пожар в трехэтажном административном здании федерального назначения. Администрация организовала эвакуацию более 100 человек. Прибыв на место, пожарные обнаружили задымление в подвальном помещении.



- Огнеборцы, включив дыхательные аппараты, проверили здание на наличие людей и приступили к ликвидации возгорания. Открытое горение было ликвидировано за 18 минут. В результате пожара в подвале в подсобном помещении выгорело резервное аккумуляторное оборудование на площади 16 кв.м. Причина пожара устанавливается, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Вероятная причина возгорания - короткое замыкание электрооборудования.







фото: pixabay.com