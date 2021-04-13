В Бурятии за первый квартал года на дорогах погибли 7 человек

За 4 месяца прав лишили более 1850 пьяных водителей



МВД Бурятии провели анализ ДТП за первый квартал 2021 года. Выяснилось, что большая часть аварий произошла из-за нарушений правил дорожного движения. Из-за нарушителей зарегистрировано 128 ДТП. При этом, в 26 случаях водители находились за рулем пьяные. Результатом безответственного поведения стала гибель семи человек. Всего пострадали 34 участников дорожного движения



- Отметим, что по итогам первого квартала 2021 года сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным движением от права управления транспортом отстранены более 1850 водителей с признаками опьянения, - акцентировали в ведомстве.



Однако, виновниками ДТП были и пешеходы – из-за них случилось 18 происшествий. В половине случаев пешеходы переходили дорогу в нетрезвом виде. Кроме того, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет пострадали в каждом девятом ДТП. В целом, травмы получили 18 детей и подростков.



Помимо этого, 81 авария случилась из-за плохих дорог. По результатам обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 657 предписаний на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц.



- За невыполнение их в срок возбуждено 41 административное дело по ст. 19.5 КоАП РФ, в том числе 34 - в отношении юридических лиц. За несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений к административной ответственности привлечено 78 лиц, - добавили в сообщении.



К административной ответственности за нарушения ПДД за указанный период привлекли свыше 107 тысяч водителей и около 1200 пешеходов. При этом, 68 тысяч постановлений в адрес автомобилистов вынесены по штрафам, зафиксированным с помощью камер фиксации дорожного движения.



В целом, в Бурятии сохраняется тенденция к снижению основных показателей аварийности. Так, количество ДТП в республике, произошедших в 1 квартале 2021 года, снизилось на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 201 до 143), количество погибших в них людей - на 35% (с 20 до 13), раненых – на 33,2% (с 271 до 181).



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