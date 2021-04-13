В Улан-Удэ задержали бродягу-грабителя

Мужчина ограбил вахтовика после совместного застолья



В столице Бурятии полицейские задержали злоумышленника, который в начале года ограбил 38-летнего горожанина. На тот момент потерпевший вернулся в Улан-Удэ из района после вахты.



- Мужчины познакомились ночью в одном из хостелов Улан-Удэ, где в компании распивали спиртное. Употребление алкоголя продолжилось днем в подъезде дома на улице Партизанской. Когда захмелевший вахтовик собрался уходить, 30-летний подозреваемый, которому тот занял две тысячи рублей, напал на него сзади. Из нагрудного кармана куртки злоумышленник похитил 25 тысяч рублей и скрылся, - рассказали в МВД Бурятии.



Как выяснилось, злоумышленник уже имел судимость за разбой и отбывал наказание в колонии Гусиноозерска. Кроме того, подозреваемый условно осужден за кражу.



- В связи с несоблюдением им установленных ограничений, в частности, неявки на отметки в УИИ, уголовно-исполнительной инспекцией будет направлено в суд представление об отмене условного осуждения и назначении ему реального срока лишения свободы, - уточнили в МВД.



Кроме того, во время задержания преступник дал отпор и пытался сбежать от полиции, за что его дополнительно привлекли к административной ответственности и арестовали на 5 суток.



Известно, что мужчина нигде не работает, бродяжничает.





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