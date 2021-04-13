В Улан-Удэ подозрительный мужчина напугал школьника

Неизвестный подошел к 8-летнему ребенку и предлагал довезти до бассейна



Сегодня в соцсетях Улан-Удэ появилось сообщение, что в 18 квартале мужчина на черном джипе предлагал ребенку сесть в машину и проехать с ним до бассейна. Как пишут в паблике «Сводка 03», якобы мужчина скрылся после того, как школьник достал телефон.



Ситуацию прокомментировали в МВД Бурятии.



- Вчера в полицию Октябрьского района поступило сообщение, что во дворе одного из домов по улице Ключевская неизвестный мужчина подошел к несовершеннолетнему и спросил, не опаздывает ли тот в бассейн. Получив отрицательный ответ, мужчина уехал, - рассказали в ведомстве.



В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будет принято правовое решение.





фото: pixabay.com