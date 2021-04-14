В Улан-Удэ зек подкупил сотрудника колонии

За взятку инспектор принес заключенному два телефона







Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего заключенного, обвиняемого в даче взятки.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2019 году осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении, попросил сотрудника колонии пронести для него два телефона за денежное вознаграждение. Инспектор выполнил просьбу, доставив телефоны на режимную территорию. За это осужденный через посредника передал ему 25 тысяч рублей.Суд признал зека виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника колонии находится на рассмотрении в Железнодорожном районном Улан-Удэ.Фото: «Номер один»