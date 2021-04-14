Улан-удэнка поблагодарила росгвардейца, вернувшего ей украденную сумку

Увидев кражу, правоохранитель бросился за вором и догнал его





В Росгвардию Бурятии обратилась женщина с просьбой поощрить сотрудников за оказанную помощь в поимке злоумышленника.

В минувшие выходные Людмила с супругом приехали в Улан-Удэ, чтобы навестить сына. Оставив автомобиль на парковке на ул. Боевая, пара направилась к сыну в госпиталь. Спустя некоторое время сработала автосигнализация, Людмиле позвонили с пропускного пункта и сообщили, что у ее машины разбили стекло.



- Сумочку я оставила в машине. А в ней и деньги были, и карты, и документы, и ключи. Когда сидели с сыном, сработала «сигналка». Сразу выбежали на улицу, смотрим – стекла нет, осколки валяются, сумка пропала, - рассказывает Людмила. - Говорю сыну – у меня там деньги были, видимо, домой пешком пойдем. И тут ко мне подошел сотрудник: «Ваша сумочка?».



Напомним, злоумышленника задержал росгвардеец, находившийся на отдыхе. Сержант Евгений Корнаков ехал на своей машине по ул. Боевая и увидел, как подозрительный молодой человек ходит вокруг припаркованного напротив военного госпиталя автомобиля, затем разбивает окно, вытаскивает что-то из салона и убегает в сторону проспекта Строителей.



Росгвардеец преследовал злоумышленника на машине, затем бросив автомобиль, продолжил погоню. Вскоре вор был задержан во дворе жилого дома и передан прибывшим коллегам.



Как выяснилось, автовором



Людмила приехала в Улан-Удэ, чтобы лично поблагодарить росгвардейца. Женщина написала обращение с просьбой поощрить сотрудника за профессионализм и оперативность.



- Хочу поблагодарить сотрудника Росгвардии, который так скромно появился и так же скромно исчез. Он же был на отдыхе, однако, заметив, что совершается преступление, бросился в погоню и задержал парня с моей сумкой. Спасибо ему большое, - сказала женщина.



Фото: Росгвардия Бурятии В минувшие выходные Людмила с супругом приехали в Улан-Удэ, чтобы навестить сына. Оставив автомобиль на парковке на ул. Боевая, пара направилась к сыну в госпиталь. Спустя некоторое время сработала автосигнализация, Людмиле позвонили с пропускного пункта и сообщили, что у ее машины разбили стекло.- Сумочку я оставила в машине. А в ней и деньги были, и карты, и документы, и ключи. Когда сидели с сыном, сработала «сигналка». Сразу выбежали на улицу, смотрим – стекла нет, осколки валяются, сумка пропала, - рассказывает Людмила. - Говорю сыну – у меня там деньги были, видимо, домой пешком пойдем. И тут ко мне подошел сотрудник: «Ваша сумочка?».Напомним, злоумышленника задержал росгвардеец, находившийся на отдыхе. Сержант Евгений Корнаков ехал на своей машине по ул. Боевая и увидел, как подозрительный молодой человек ходит вокруг припаркованного напротив военного госпиталя автомобиля, затем разбивает окно, вытаскивает что-то из салона и убегает в сторону проспекта Строителей.Росгвардеец преследовал злоумышленника на машине, затем бросив автомобиль, продолжил погоню. Вскоре вор был задержан во дворе жилого дома и передан прибывшим коллегам.Как выяснилось, автовором оказался 17-летний школьник , ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и находящийся в оперативном розыске.Людмила приехала в Улан-Удэ, чтобы лично поблагодарить росгвардейца. Женщина написала обращение с просьбой поощрить сотрудника за профессионализм и оперативность.- Хочу поблагодарить сотрудника Росгвардии, который так скромно появился и так же скромно исчез. Он же был на отдыхе, однако, заметив, что совершается преступление, бросился в погоню и задержал парня с моей сумкой. Спасибо ему большое, - сказала женщина.Фото: Росгвардия Бурятии