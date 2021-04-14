В Улан-Удэ уволят водителя «путинского» автобуса, сбившего девушку

Мужчина признал вину и готов оплатить лечение пострадавшей





Водитель муниципального автобуса, совершивший наезд на 16-летнюю девушку , будет уволен за грубое нарушение правил дорожного движения.

«Водитель маршрута №10 признал вину и готов к оплате лечения пострадавшей. МУП «Городские маршруты» также готово оказать девушке всю необходимую помощь. Предприятием подготовлен приказ об увольнении данного водителя», - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.Напомним, ДТП произошло утром 13 апреля на остановке «Сельскохозяйственная академия». Водитель муниципального автобуса ехал по улице Гагарина в сторону конечной остановки – «Ж/д вокзал» и совершил грубое нарушение ПДД. В салоне автобуса на момент происшествия пассажиров не было.Пострадавшую увезли в медицинское учреждение с ушибом и ссадиной, сейчас девушка находится дома.Напомним, 42 новых автобуса, закупленных на средства «Народного бюджета» и единой дальневосточной субсидии, прибыли в Улан-Удэ в октябре прошлого года. Эта партия автобусов получила широкую известность благодаря тому, что на их бортах увековечены высказывания президента России Владимира Путина.Фото: скриншот видео