В Улан-Удэ пьяный водитель «Клюгера» насмерть сбил женщину

Год назад мужчину лишили водительских прав





В Улан-Удэ полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня утром в Улан-Удэ на Верхней Березовке.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер» в районе дома 191 по ул. Дацанская сбил 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.«Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения - результат освидетельствования 1,39 мг/л. Ранее, в марте 2020 года, его лишили водительских прав», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии