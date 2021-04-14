В Улан-Удэ пьяный водитель «Клюгера» насмерть сбил женщину

Год назад мужчину лишили водительских прав
В Улан-Удэ полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня утром в Улан-Удэ на Верхней Березовке.
По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Тойота Клюгер» в районе дома 191 по ул. Дацанская сбил 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
«Установлено, что водитель находился в состоянии опьянения - результат освидетельствования 1,39 мг/л. Ранее, в марте 2020 года, его лишили водительских прав», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Фото: ГИБДД Бурятии
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