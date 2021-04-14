На одной из улиц Улан-Удэ нашли босого ребенка

Родителей маленькой девочки еще не нашли



Сегодня в мессенджерах Улан-Удэ распространилась информация о том, что во дворе дома по улице Чайковского найдена маленькая девочка. По словам очевидцев, ребенку около 3-х лет, она гуляла на улице одна без ботиночек. Ребенка обнаружил местный житель, вскоре девочку отвезли в медучреждение.



- Сегодня утром в полицию от службы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов по улице Чайковского найден малолетний ребенок. На месте работают сотрудники ПДН отдела полиции №1 управления МВД России по городу Улан-Удэ, - прокомментировали в МВД Бурятии.



Сейчас проводится проверка, устанавливаются родители девочки и причины, почему малышка была совсем одна и босиком.





фото: Аноним Бурятия