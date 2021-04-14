В Улан-Удэ оппозиционного общественника обвинили в избиении горожанина

В отношении Зуртана Халтарова возбуждено уголовное дело
Как сообщили в МВД Бурятии, ночью 11 апреля в управление МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение из медучреждения о госпитализации 30-летнего горожанина с травмами головы. Прибывшим полицейским пострадавший пояснил, что в ходе конфликта травмы ему нанёс водитель такси.
«В настоящее время подозреваемый допрошен, возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Проводится дознание в рамках уголовного дела», - рассказали в полиции.
По данным «Номер один», обвиняемым оказался общественник Зуртан Халтаров, известный своей оппозиционной деятельностью. Напомним, в 2013 году его судили и признали виновным 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В начале 2012 года он под ником «Бредня» оставлял на сайте burinfo.org комментарии, которые правоохранители расценили как подпадающие под уголовную ответственность. Сам Зуртан Халтаров тогда заявил, что «просто троллил» русских националистов. В итоге его приговорили к 200 часам обязательных работ.
Фото: скриншот видео Надежды Низовкиной
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