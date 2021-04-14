В Улан-Удэ оппозиционного общественника обвинили в избиении горожанина

В отношении Зуртана Халтарова возбуждено уголовное дело





Как сообщили в МВД Бурятии, ночью 11 апреля в управление МВД России по Улан-Удэ поступило сообщение из медучреждения о госпитализации 30-летнего горожанина с травмами головы. Прибывшим полицейским пострадавший пояснил, что в ходе конфликта травмы ему нанёс водитель такси.