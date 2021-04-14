В Улан-Удэ безнадзорная собака укусила школьницу

По словам матери пострадавшей, животное уже не первый раз бросается на людей



Происшествие случилось сегодня днём, когда десятиклассница гимназии №14 возвращалась домой. По словам матери девушки, ее дочь по дороге зашла на почту получить посылку. Когда она вышла из здания, рядом на тротуаре лежала собака. Она неожиданна подскочила и укусила школьницу в ногу. Мимо шли две бабушки, которые отозвали собаку.



- У нее с задней стороны колена укус от всех зубов. Несильно глубокий, но все зубы прокусили. Ребенок сильно напуган. Собака дворовая, бабушки ее прикормили, три года назад была стерилизована и стала неадекватная. Не в первый раз собака уже бросается. Раньше бросалась на пьяных мужчин, а сейчас стала бросаться на всех подряд, не трогает только тех, кто ее кормит, - сообщила мама пострадавшей.



Как рассказали в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, служба отлова уже приняла заявку и поймает животное в течение суток.







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