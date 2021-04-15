В Бурятии виновник смертельного ДТП остался безнаказанным

Несложное дело расследовали более года, а затем и вовсе прекратили





ДТП произошло в январе прошлого года на федеральной трассе в районе села Брянск Кабанского района. Возвращаясь с работы, 63-летний житель села Федор Нечкин переходил дорогу на пешеходном переходе, когда на него налетел автомобиль Toyota Fielder. Как покажет впоследствии судмедэкспертиза, смерть произошла почти мгновенно, ведь огромный список полученных мужчиной травм едва умещался на печатном листе бумаги. Но спустя год уголовное дело в отношении водителя закрыто.

28 января 2020 года Федор Владимирович, как обычно, возвращался домой с работы – Селенгинского ЦКК. На комбинате Федор Нечкин проработал всю свою жизнь, порядка 43 лет. Чтобы попасть домой, он каждый раз переходил через федеральную трассу, причем всегда исключительно по правилам – через пешеходный переход. В тот вечер он, как всегда, вышел с работы в 19 часов, а в 19.15 его дочери уже позвонили…- Незадолго до того, как закончился рабочий день, папа мне позвонил, спросил, как дела. Я ему сказала: «Папа, не торопись, у тебя дома тепло, я тебе печку уже затопила» (мы живем по соседству с отцом). А в 19.15 мне позвонили. Это был сотрудник ГИБДД, мы с ним знакомы, его жена жила в нашей деревне. Он говорит: «Таня, папу машина сбила». Я сразу поняла, где это случилось, потому что там есть единственная дорога, которая ведет с комбината в поселок. Я спросила, взять ли папин паспорт или какие-то еще документы для скорой помощи, но услышала в ответ: «Уже ничего не надо». Тогда все поняла, - вспоминает тот вечер Татьяна Трифонова, дочь погибшего.Когда Татьяна приехала с мужем на место трагедии, возле дороги стояли местные жители, вздыхали, качали головой. Ведь добродушного старожила села «дядю Федю» знали все.Машина виновника наезда находилась недалеко от пешеходного перехода. В нескольких метрах от «Тойоты» лежало тело Федора Нечкина. Он умер в считанные минуты после наезда.- Отца сбили на пешеходном переходе. А машина стояла в 22 метрах от перехода. Папа лежал еще дальше. То есть больше 20 метров отца протащили на капоте, а затем как сильно его потом отбросило. Лобовое стекло машины разбито, передняя часть сильно помята. Тормозного пути я не видела. Как подозреваю, водитель не смог вовремя остановиться, потому что ехал с большой скоростью, - считает Татьяна.Водитель, совершивший наезд, все время молчал. Он лишь обменялся телефонами с мужем Татьяны. Однако позже, через пару дней, мужчина приехал к ним домой.- Трагедия произошла в понедельник. Мы начали готовиться к похоронам. А в среду водитель и его родители приехали к нам. Водитель извинился, сказал: «Я просто его не видел, я не хотел» и т. д. Они оказали материальную помощь, дав деньги на похороны. Еще водитель тогда нам пообещал, что не будет нанимать адвоката, а «пойдет по линии закона».Извинения и деньги на похороны – это замечательно. Но вот насчет других обещаний все вышло не совсем так. Вернее, все с точностью до наоборот.30 января было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). А потом начались странные события.Во время первых опросов водитель уверял, что вообще не заметил сам момент наезда. Тело человека, которого сбил, он воспринял как груз, упавший на его машину из рядом проезжавшей большой фуры. Вскоре появилась версия о том, что Федор Нечкин, пожилой, грузный мужчина, сам внезапно выскочил на дорогу, причем так быстро, что водитель не успел среагировать.- С какой скоростью надо ехать, чтобы не заметить человека на пустой дороге? Там нет поворотов, отличная видимость. Хоть и наступали зимние сумерки, но еще все было видно. Тем более что погода в тот вечер стояла бесснежная, ни метели, ни ветра не было. Как и гололеда или заносов на дороге, - говорит Татьяна. – Да и мой отец, довольно грузной комплекции, он никогда не бегал, а ходил вразвалочку, не торопясь.Дочь погибшего Татьяна Трифонова уверяет, с самого начала расследование шло ни шатко ни валко, следователи постоянно менялись, информации никакой ей не предоставляли.- Авария случилась в конце января. Но и к концу февраля нас никто никуда не вызывал. Кроме разговора с дежурным следователем, который отдал дело потом другому следователю, не происходило больше ничего. Когда мы нашли следователя, занимавшегося нашим делом, он не понял вообще, кто мы такие. Спрашивает: «А вы что, будете сторону потерпевших занимать?». Водитель, мол, извинился же уже перед нами, может, тогда обоюдно примиримся. Я отвечаю: «А я не могу примириться с тем, что меня лишили последнего родного человека». Он отвечает: «Ну ладно, давайте».Затем были долгие ожидания судебно-медицинской экспертизы.- Нам объяснили, что результаты экспертизы на руки мне никто не даст, ее должны передать следователю. Но на мои звонки следователь не отвечал. В июле мы с мужем устали ждать и сами приехали в лабораторию, где делают экспертизу. Там сказали, что результаты СМЭ уже на руках у нашего нового следователя, он их забрал еще в июне. Тогда мы решили еще раз позвонить следователю, но уже с другого номера, так как с моего телефона он трубку не брал. Когда я набрала его с другого номера, то сразу ответил. Я объяснила, что мне нужны результаты экспертизы, на что он ответил: «Она не готова». Я говорю: «Вот в журнале, я вижу, написано, что вы ее 6 июня забрали». На что он продолжал все отрицать. В конце концов, сказал мне: «Хорошо, я сейчас посмотрю». И потом: «А вот она, в деле лежит». Я написала жалобу в Следственный комитет, сказав, что меня не устраивает такой следователь, который врет мне.И вновь за дело взялся новый следователь, на этот раз девушка.- Нам поменяли следователя. Поставили девушку. Она начала хорошо работать. Например, стала доказывать, что, вопреки утверждениям водителя, в тот вечер погода была замечательная, видимость хорошая. Сделала для этого специальные запросы в соответствующие службы. Но потом ушла в отпуск, а перед этим, извиняясь, сказала, что отказывается от нашего дела.В общей сложности сменились четыре следователя. В негласной беседе Татьяне признавались в том, что отец водителя – человек со связями и сейчас делается все, чтобы закрыть дело.- Мне говорили, что полицейских просили, чтобы дело закрыли. Я не знаю, правда это или нет. Но с самого начала было ощущение, словно нам кто-то вставляет палки в колеса, - признается Татьяна.Странно себя вел и сам водитель. Единственное, о чем говорил уверенно, что якобы ехал с разрешенной скоростью. Однако по конкретным обстоятельствам ДТП давать показания мужчина наотрез отказался, пользуясь правом, предусмотренным законом (не свидетельствовать против себя). Судя по всему, на исход дела такая тактика сыграла благоприятно. Для водителя.24 марта 2021 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела, и, соответственно, прекращено уголовное преследование водителя той самой иномарки. С формулировкой: «За отсутствием состава преступления».«Проанализировав материалы уголовного дела, показания участника ДТП, следствие приходит к выводу, что в деянии, совершенном (… имя водителя), формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Однако, согласно проведенным процессуальным следственным действиям, а также выводам автотехнической судебной экспертизы, следствию доказать виновность в совершении нарушений правил дорожного движения РФ со стороны водителя не представилось возможным. Согласно ч. 3 ст. 14 УПК РФ, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого», - написано в постановлении о прекращении уголовного дела.Татьяна Трифонова с таким итогом расследования категорически несогласна. К тому же, по ее словам, не была сделана еще одна важная автоэкспертиза.- Следственный эксперимент проводился на основе его слов, которые принимали за данность. Хотя на многие вопросы он просто не отвечал. При этом, несмотря на все мои просьбы, экспертизу самой машины так и не сделали. Ведь по вмятинам и состоянию автомобиля наверняка эксперты могли бы определить, на какой скорости водитель двигался в момент наезда на человека. Но следователь почему-то мне сказал, что в этом нет необходимости. Более того, тот самый автомобиль уже вернули водителю. Хотя я сразу дала понять, что намерена обжаловать постановление о прекращении дела, - возмущается Татьяна. – Если он якобы ни в чем не виноват, то что за спешка с машиной?Пять лет назад мать Татьяны скончалась от рака. Еще чуть ранее погиб брат. И вот теперь она лишилась и отца. Такого испытания не пожелаешь и врагу. Но не менее страшно, как она считает, это то, с каким цинизмом сегодня можно запросто уйти от ответственности. Даже если речь идет о жизни человека. Татьяна не согласна с вынесенным постановлением, да и к самому расследованию у нее масса вопросов. Но больше всего ее шокировала та часть постановления, где говорится, что «доказать нарушение правил дорожного движения следствие не смогло».- А ничего, что моего отца сбили прямо на пешеходном переходе? Это разве не доказательство нарушения правил? Я не согласна с этим постановлением и буду его обжаловать. Это просто вопиющая несправедливость и циничная ситуация по отношению к погибшему человеку, - уверена Татьяна.«28.01.2020 года на 363-м километре автодороги федерального значения Р-258 «Байкал», в районе села Брянск Кабанского района, водитель автомашины Toyota Corolla Fielder, двигаясь со стороны города Иркутска в направлении города Улан-Удэ, совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на гражданина 1957 г.р. В результате ДТП последний скончался на месте происшествия. 30.01.2020 по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведен необходимый комплекс следственных действий, в том числе следственный эксперимент, по результатам которого установлено, что скорость не превышала максимально разрешенную – до 90 км/ч. Также проведена судебная автотехническая экспертиза, согласно которой водитель иномарки не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения торможения в заданный момент при скоростях 60 км/ч, 70 км/ч, 80 км/ч, 90 км/ч.Таким образом, действия водителя иномарки не противоречили п. 10.1. Правил дорожного движения и не находятся в причинной связи с происшествием. В связи с чем 24.03.2021 следователем вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления».Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: предоставлено родственниками Федора Нечкина