В Улан-Удэ полуторагодовалый ребенок выпил средство для прочистки труб

В тяжелом состоянии малыша госпитализировали в реанимацию



Накануне пресс-служба Детской республиканской клинической больницы сообщила, что в отделение реанимации поступил полуторагодовалый ребенок с химическим ожогом ротовой полости, пищевода и желудка щелочью. Малыш случайно проглотил чистящее средство для канализационных труб.



- Состояние ребенка остается тяжелым, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В данный момент ребенок получает необходимое лечение в полном объеме, - сообщила и.о. заведующего отделения анестезиологии и реанимации Марина Салимова.



Врачи ДРКБ отметили, что случаи отравления и химических ожогов малолетних детей средствами бытовой химии стали повторяться. Как правило, течение заболевания очень тяжелое, не менее тяжелы и опасны последствия подобных несчастных случаев.



- Настоятельно просим родителей убирать все очищающие средства, бытовую химию в недоступные для малых детей места, - обратились врачи к родителям.







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