В Улан-Удэ полицейские устроили погоню за пьяным водителем «Лэнд Крузера»

Информация о нарушителе поступила от бдительных граждан





Поздним вечером 14 апреля экипажу ДПС поступила информация о том, что на улице Октябрьской в Улан-Удэ компания предположительно пьяных мужчин собирается сесть в автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». Для проверки информации наряд выехал по указанному адресу.

За рулем джипа находился 34-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, в вместе с ним в автомобиле также находились четверо пассажиров. От прохождения освидетельствования водитель отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол. Внедорожник нарушителя помещен на штрафстоянку.









Как сообщили в МВД Бурятии, на требование полицейских об остановке водитель замеченного ими на улице Октябрьской внедорожника не отреагировал и продолжил движение, пытаясь скрыться. На улице Комсомольской полицейские блокировали автомашину и задержали водителя.Фото и видео: МВД Бурятии