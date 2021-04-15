В Улан-Удэ участницу жутких убийств трех девушек выпустили по УДО

Женщина провела за решеткой 8 лет из 11





Сегодня Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Советского суда Улан-Удэ, согласно которому одна из фигуранток громкого уголовного дела, потрясшего город в 2010 году, была освобождена условно-досрочно. Ранее женщина уже пыталась выйти на свободу, но суд отказывал в удовлетворении ходатайств.

Напомним, в апреле 2010 года в разных частях Улан-Удэ были обнаружены тела трёх девушек 16-17 лет. Все трое пропали без вести в феврале-марте. Судя по характеру повреждений, девушки приняли мученическую смерть.Так, у девочки, найденной у Селенгинского моста 7 апреля, авторучкой были выколоты глаза, в половых органах была обнаружена палка. Ребенка хоронили в закрытом гробу. Тело другой обнаружила женщина-бомж в заброшенных гаражах возле тубдиспансера на Стеклозаводе. На теле девочки нашли 17 ранений, грудь была буквально выворочена.Вскоре оперативники с помощью частного детектива, нанятого родственниками пропавших девочек, вышли на предполагаемых убийц. К жестоким преступлениям оказались причастны шесть человек: четыре молодых парня и две девушки 16 и 19 лет. Последняя на тот момент уже имела малолетнюю дочь. Злоумышленникам предъявили обвинения по целому букету статей УК РФ: «убийство двух и более лиц, совершённое с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, с целью скрыть другое преступление», «грабёж», «хищение чужого имущества», «насильственные действия сексуального характера», «изнасилование», «побои», «надругательство над телами умерших».Мотивы всех трех убийств остались до конца не ясны. В полиции считали, что преступления были совершены из хулиганских побуждений, а умысел складывался внезапно и из-за нелепых мотивов. По первому факту дошло до убийства потому, что подозревали, что девушка украла сапоги. По второму - избиение девушки внезапно закончилось убийством. По некоторым данным, одна из задержанных, 19-летняя девушка, некогда разделяла идеи скинхедов, увлекалась каратэ. Ходили слухи, что и арестованные по делу парни также придерживаются какой-то теории «расового превосходства».В 2012 году состоялся суд. Все фигуранты дела были признаны виновными и, с учетом роли каждого в совершенных преступлениях, получили различные сроки. Так, двух парней приговорили к пожизненному лишению свободы, еще двух – к 9 и 18 годам колонии. 19-летняя молодая мама получила 11 лет колонии, а несовершеннолетняя учащаяся лицея – 8,5. Примечательно, что именно эту девочку-подростка обе стороны – и потерпевшие и родственники подсудимых - считали зачинщицей всех страшных преступлений.Как следует из информации на сайте Верховного суда, после приговора 19-летняя осужденная несколько раз пыталась выйти на свободу досрочно. Так, в 2019 году она заявила ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, указав, что получила в колонии 8 поощрений, и представив положительные характеристики от администрации исправительного учреждения. Однако, получила отказ. Суд сослался на то, что осужденная «стала получать поощрения в период непосредственно предшествующий возможности замены ей наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания, а также то, что в соответствии с заключением психолога она сохранила криминальную зараженность».В 2020 году женщина заявила ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое районный суд удовлетворил. Однако по жалобе прокурора Верховный суд Бурятии отменил это решение. В январе этого года осужденная предприняла новую попытку выйти по УДО, которая уже увенчалась успехом. Сегодня Верховный суд оставил решение райсуда об условно-досрочном освобождении женщины без изменения, а жалобу прокурора – без удовлетворения.Что касается самой младшей участницы жутких преступлений, то известно, что еще в 2014 году она просила снизить ей срок заключения, освободив от наказания за кражу в связи с амнистией, а в 2017 году – заменить ей неотбытый срок более мягким видом наказания. В обоих случаях осужденной было отказано. Сейчас, вероятно, она уже находится на свободе.