Полпредство Бурятии в Москве поможет девушкам, ставшим жертвами расизма

Игорь Зураев пообещал разрешить конфликт с помощью юриста и участкового





Глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев связался с уроженками республики, ставшими жертвой расистски настроенных москвичек. Девушкам будет оказана необходимая юридическая помощь.