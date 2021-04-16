Полпредство Бурятии в Москве поможет девушкам, ставшим жертвами расизма

Игорь Зураев пообещал разрешить конфликт с помощью юриста и участкового
Глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев связался с уроженками республики, ставшими жертвой расистски настроенных москвичек. Девушкам будет оказана необходимая юридическая помощь.
- Мы созвонились, обсудили ситуацию и варианты решения проблемы. Основное, что нас беспокоит - это то, что девушки постоянно проживают в этом подъезде, и наша задача - решить конфликт максимально корректно и без повторения подобного. Мы сейчас будем отрабатывать с юристом с привлечением участкового и разрешим этот инцидент, - сообщил глава полпредства Игорь Зураев.
Напомним, накануне в одном из московских дворов проживающие там уроженки Бурятии стали жертвами неадекватного поведения местных жительниц. В социальных сетях разошелся видеоролик, на котором запечатлено, как две женщины оскорбляют двух уроженок Бурятии по национальному признаку. Москвички интересовались, откуда приехали девушки, при этом продолжая их поливать нецензурной бранью. В ходе конфликта одна из агрессивно настроенных женщин ударила девушку из Бурятии по лицу, попав в висок.
Фото: «Номер один»
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