В Улан-Удэ электрик решил подзаработать и попал под уголовку

За 45 тысяч рублей мужчина незаконно установил новый счетчик потребителю-должнику





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего электромонтера электросетевой компании, обвиняемого в коммерческом подкупе.

«В ноябре 2018 года мужчина, занимая должность электромонтера по эксплуатации электрических счетчиков, из корыстных побуждений решил сокрыть задолженность за бездоговорное потребление электроэнергии местного жителя на сумму не менее 300 тыс. рублей. С этой целью он незаконно установил потребителю новый прибор учета электрической энергии. За это подсудимый получил вознаграждение в размере 45 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал электромонтера виновным и приговорил к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com