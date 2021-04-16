В Улан-Удэ водитель без полиса устроил тройное ДТП

Разбиты дорогие машины





Сегодня утром в Улан-Удэ на улице Октябрьская произошло тройное ДТП. Как сообщили в паблике «Аварком кузов-салон», виновник аварии на автомобиле «Митсубиси Оутлендер» ехал со стороны улицы Лимонова. На пересечении улицы Октябрьская он не предоставил преимущество автомобилю «Ниссан Тиана», произошло сильное столкновение.





От удара автомобиль откинуло на «Лексус» GX470, который стоял неподалеку.







Как сообщается в паблике, пострадавших в аварии нет. У виновника ДТП не оказалось полиса ОСАГО. Теперь ему предстоит оплатить ремонт пострадавших машин из собственного кармана.







Фото: «Номер один»