Житель Бурятии угрожал застрелить жену

В подтверждение своих намерений мужчина выстрелил из винтовки в пол







В полицию Закаменска поступило сообщение от местной жительницы о том, что муж угрожает ей оружием. На место происшествия выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и полиции. Дебошира задержали, у него изъяли винтовку Т03-16 калибра 5,6 мм.

Потерпевшая пояснила, что в ходе семейного скандала пьяный супруг достал ружье и выстрелил в пол, высказывая угрозы.46-летний мужчина привлечен к уголовной ответственности за угрозы убийством, а также за хранение оружия. Как пояснил мужчина, винтовка досталась ему после смерти родственника. Изъятое оружие направлено на уничтожение, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии